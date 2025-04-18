У Бучі зведуть екошколу з солом’яних панелей просто в лісі: як вона виглядатиме

У Бучі побудують незвичну класну кімнату з солом’яних панелей, пише RFI.

Це буде простір на 30 учнів, де діти зможуть вивчати природознавство, займатися творчістю та відновлювати психологічне благополуччя в гармонії з природою.

Відкриття заплановане на вересень.

Будівлю під назвою Bucha Forest Classroom створює литовська компанія Modulina Straw Panels, яка спеціалізується на екологічних матеріалах для енергоефективного будівництва. 98% їхніх панелей — природні, а самі конструкції легко збираються та розбираються, “як кубики лего”.

Проєкт став частиною ширшої ініціативи BuchaSchool, що стартувала у 2022 році. Завершити її планують до 2026-го. У лютому Forest Classroom отримав грант від New European Bauhaus (NEB).

За словами стратегині з розвитку Modulina Катерини Пилипчук, діти з різних шкіл міста зможуть приїжджати в цей лісовий клас і проводити там заняття з екології та природознавства. Простір займатиме 100 квадратних метрів.

Литовська компанія зацікавилась українським ринком після початку повномасштабного вторгнення. Перший крок був волонтерським — допомога з будівельними матеріалами для відбудови.

Україна привабила і як джерело сировини: саме тут — один з найбільших у світі запасів соломи. Цей матеріал має не лише високі теплоізоляційні властивості, а й екологічну функцію — він здатен “заморожувати” вуглець.

Раніше повідомлялося, що екоклас збудують у парку “Диво”.