У Бучі зведуть екошколу з солом’яних панелей просто в лісі: як вона виглядатиме

286
Ірина Маймур
share share

У Бучі побудують незвичну класну кімнату з солом’яних панелей, пише RFI.

Це буде простір на 30 учнів, де діти зможуть вивчати природознавство, займатися творчістю та відновлювати психологічне благополуччя в гармонії з природою.

Відкриття заплановане на вересень.

Будівлю під назвою Bucha Forest Classroom створює литовська компанія Modulina Straw Panels, яка спеціалізується на екологічних матеріалах для енергоефективного будівництва. 98% їхніх панелей — природні, а самі конструкції легко збираються та розбираються, “як кубики лего”.

Проєкт став частиною ширшої ініціативи BuchaSchool, що стартувала у 2022 році. Завершити її планують до 2026-го. У лютому Forest Classroom отримав грант від New European Bauhaus (NEB).

За словами стратегині з розвитку Modulina Катерини Пилипчук, діти з різних шкіл міста зможуть приїжджати в цей лісовий клас і проводити там заняття з екології та природознавства. Простір займатиме 100 квадратних метрів.

Литовська компанія зацікавилась українським ринком після початку повномасштабного вторгнення. Перший крок був волонтерським — допомога з будівельними матеріалами для відбудови.

Україна привабила і як джерело сировини: саме тут — один з найбільших у світі запасів соломи. Цей матеріал має не лише високі теплоізоляційні властивості, а й екологічну функцію — він здатен “заморожувати” вуглець.

Раніше повідомлялося, що екоклас збудують у парку “Диво”.

Візуаліазації: BuchaSchool

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 квітня 2025
share share
Юлія Савостіна закриває магазини етнотоварів для дому Etnika Home Юлія Савостіна закриває магазини етнотоварів для дому Etnika Home На ВДНГ створюють терапевтичний сад для відновлення ветеранів: що там буде На ВДНГ створюють терапевтичний сад для відновлення ветеранів: що там буде Кияни просять перетворити занедбану ділянку на Антоновича на парк — петиція Кияни просять перетворити занедбану ділянку на Антоновича на парк — петиція Що приготувати на Великдень: італійське меню від Марко Черветті Що приготувати на Великдень: італійське меню від Марко Черветті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.