Etnodim випустив весільну колекцію вишитих суконь

Український бренд Etnodim випустив капсульну колекцію “Весільна”, створену як доповнення до асортименту вишитих суконь для особливих подій, зокрема весілля й вінчання.

“Ми розробили витончені й водночас утилітарні моделі, які не висітимуть у шафі роками, так і не дочекавшись другого виходу в світ. Речі з колекції — про повільну моду та майбутні спогади, які оживатимуть раз у раз”, — зазначають у Etnodim.

До капсули увійшли чотири мінімалістичні сукні, прикрашені вишивкою в тон світлій тканині. Кожна з них має власний акцент: напівпрозорі деталі, елементи ручної роботи, об’ємні волани чи тонкі стрічки.

Саме у цій колекції бренд уперше пропонує чотири варіанти довжини суконь у межах одного розміру, щоб посадка була комфортною незалежно від зросту та особливостей фігури.

Акцентом капсули є вельон з натурального шовку — у весільній традиції західних областей України так називають фату. Довжина вельону огортає більшу частину тіла, торкаючись литок і стоп.

Для зйомки кампейну запросили п'ять закоханих пар. Серед них — Ілля Чопоров з Дар’єю Грачовою та Гліб Фельдман з Олександрою Качановою. Фотограф Степан Лісовський зафіксував ці моменти на камеру.

Фото: Etnodim / Степан Лісовський