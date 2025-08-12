Дизайнер створив колекцію меблів та аксесуарів із відходів балійського готелю

Лондонський дизайнер Макс Лемб перетворив відходи готелю Potato Head на Балі на меблі, аксесуари та предмети домашнього вжитку.

Про це пише Dezeen.

Колекцію Wasted 001 він створив разом із місцевими майстрами, використавши списану постільну білизну, недопалки, пластик та інші матеріали, які готель уже не міг застосовувати за призначенням.

Potato Head нині переробляє 99,5 % своїх відходів, і результати цього процесу стали основою для колекції. Серед робіт — стільці з 833 перероблених кришок від пляшок, ковпачків від каністр і тюбиків зубної пасти. З відрізків пластику Лемб зробив підноси, підставки та кільця для серветок, пофарбовані у жовтий колір пелюстками нагідок, що залишилися після готельних церемоній.

До колекції також увійшли місткі сумки-шопери з надлишків білизни. Менші обрізки тканини дизайнер перетворив на косметички та футляри для сонцезахисних окулярів, теж пофарбовані нагідками.

Лемб створив свічники з основ винних і пивних пляшок, заповнивши їх воском, настояним на використаній кухонній олії. А, поєднавши старий полістирол та мушлі устриць, зробив яскраво-рожеві диспенсери для мила.

Також дизайнер розробив серію керамічного посуду у співпраці з гончарнею в Убуді. Вироби з місцевої глини вкрили глазур’ю, виготовленою з битого скла, зібраного в готелі.

За словами дизайнера, він хотів би, щоби більше готелів використовували місцеві ресурси та перетворювали відходи на нові вироби.

Фото: Desa Potato Head / Dwinanda Aldyan / Dezeen