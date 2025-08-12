Фотограф Саша Маслов влаштує фотодень у Києві з портретами за донат

Українсько-американський фотограф Саша Маслов анонсував благодійний фотодень. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на реабілітацію ветеранів.

Захід відбудеться 16 серпня у новій студії фотографа в Києві з 14:00 до 18:00. Отримати портрет від Саші Маслова можна за благодійний внесок від 3 тисяч гривень. Забронювати час для зйомки можна за посиланням .

Метою є створення портретів для креативів нового командного збору, що допоможе відкрити "банку" на обладнання для реабілітації військових в одному з медичних закладів МВС.

Саша Маслов з 2008 року живе та працює в Нью-Йорку. Він відомий портретами світових та українських діячів, серед яких Ілон Маск, Девід Лінч, Різ Візерспун і Сара Полсон. Маслов є автором книг “Ukrainian Railroad Ladies” та “Veterans: Faces of World War II”, а також лауреатом міжнародних премій Sony World Photo Awards та Magnum Photography Awards. Його виставки проходили у США, Франції, Великій Британії та інших країнах.