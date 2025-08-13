В Італії історичну ратушу XIX століття перетворили на кафе

В італійському місті Арциньяно ратушу Palazzo Municipale XIX століття перетворили на кафе й ресторан Caffè Nazionale.

Про це пише Dezeen.

Будівлю, спроєктовану архітектором Антоніо Карегаро Негріном, оновила венеційська архітектурна студія AMAA, заснована Марчелло Галіотто та Алессандрою Рампадзо.

Фахівці обрали “делікатне втручання”: усунули результати невдалих перебудов і шари оздоблення, накопичені за десятиліття, щоб відкрити автентичні поверхні.

Планування вибудували вздовж осі колонади, зберігши наскрізні види крізь великі аркові отвори фасаду — від площі до невеликого внутрішнього дворика з березами. Центральний вхід веде до просторої зали з баром і відкритою кухнею, видимою через внутрішню арку. Між баром і кухнею розташовані сходи, що ведуть до більш формального ресторану на другому поверсі.

Уздовж головної зали тягнеться складчаста перфорована перегородка з нержавіючої сталі з дверима у вестибюль. Звідти через панорамне вікно відкривається краєвид на двір. За металевою перегородкою — плакати художника Стефана Маркса, які відсилають до театральних афіш Прекрасної епохи.

В інтер’єрі поєднали історичні деталі з сучасними рішеннями: у кафе поклали поліхромну мармурову підлогу, що перегукується з колонадою. Дерев’яна кесонна стеля приховує вбудовані світильники, покращує акустику та гармоніює з матеріалами меблів.

Меблі студія виготовила разом із художником Алессандро Неретті, надихаючись дизайном нью-йоркського метро та роботами американського скульптора Дональда Джадда.

Простір зонували за допомогою двосторонньої лавки: з внутрішнього боку розташовані ряди прямокутних столів із вінтажними стільцями, з боку площі — круглі столики та табурети.

Фото: AMAA / Dezeen

Опубліковано: 13 серпня 2025
