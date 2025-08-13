Apple запатентувала "скляний" iPhone із гнучким екраном

Компанія Apple подала патент на смартфон зі скляним корпусом і гнучким дисплеєм, який охоплює охоплює весь корпус пристрою.

Коли користувач перевертає ґаджет, зображення автоматично перемикається на інший бік, пише Designboom.

Дві скляні частини корпусу з’єднані по краях, утворюючи порожнину. Усередині неї розташований гнучкий екран, видимий з усіх боків.

Користувач зможе керувати телефоном, торкаючись будь-якої частини скла. Крім того, пристрій реагуватиме на легке стиснення боків і запускатиме певні функції. Динаміки й мікрофони автоматично перемикатимуться залежно від того, як тримати смартфон.

Патент подали 14 березня 2025 року. Бюро патентів і товарних знаків США оприлюднило його 7 серпня. У документах є зображення пристрою, схожого на iPhone, та версія у формі смартгодинника. Офіційного анонсу від Apple поки не було.

Фото: згенеровано ШІ / Designboom