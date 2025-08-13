Рідкісний скейтборд Daft Punk продають на eBay за майже $15 тисяч

Ірина Маймур
На американському сайті-аукціоні eBay виставили на продаж рідкісний скейтборд Daft Punk з лімітованої серії за $14 990.

Про це пише Mixmag.

Дизайн дошки створив креативний директор і співробітник Daft Punk Седрік Ерве. 27,5-дюймовий скейт виготовили вручну у Франції та вперше презентували 2017 року на попап-виставці в бутіку Maxfield у Лос-Анджелесі.

Серія налічувала лише 25 екземплярів. Кожен — із глянцевим чорним покриттям і логотипами Daft Punk та Maxfield.

Виставлений зараз лот — під номером 11 із 25. Це підтверджує гравіювання всередині спеціально зробленої дерев’яної коробки, де також розміщені логотипи Daft Punk, Hervet та Maxfield.

У 2023 році 23-й скейт із цієї серії продали на аукціоні Marvels of Modern Music за $3 119. Тоді ж із молотка пішли рідкісні сувеніри від Prince, The Rolling Stones, Pink Floyd та інших музикантів.

Седрік Ерве входить до продакшн-команди Daft Arts, заснованої дуетом. Він режисував музичні кліпи Daft Punk і був співпродюсером анімаційного фільму 2003 року Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

У 2015 році Ерве випустив обмежену серію пеннібордів, натхненних обкладинкою синглу 1995 року Da Funk. Вони коштували £179 та розпродалися одразу після виходу.

Фото: eBay

Опубліковано: 13 серпня 2025
