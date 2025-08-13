Памела Андерсон випустила мариновані огірки на підтримку центру дикої природи

140
Ірина Маймур
share share

Канадсько-американська акторка Памела Андерсон запустила лімітовану серію маринованих огірків Pamela’s Pickles у партнерстві з брендом Flamingo Estate.

Увесь прибуток від продажу передадуть Каліфорнійському центру дикої природи — ветеринарній лікарні, яка щороку рятує понад 4 тисячі диких тварин.

Рецепт акторки створений на основі родинної страви з її кулінарної книги "Я люблю тебе: Рецепти від щирого серця" (I Love You: Recipes from the Heart). На нього Андерсон надихнули соління її тітки Ві. До класичних для закруток кропу, гірчиці та часнику вона додала сушені пелюстки троянд і фірмові спеції Flamingo Estate: рожевий перець, перець чилі гуахільо та копчену морську сіль. Інгредієнти постачають місцеві фермери, що працюють за органічними й екологічними стандартами.

Банка Pamela’s Pickles коштує $35. Продаж стартував 11 серпня.

Андерсон виросла в Малібу й понад 30 років підтримує Каліфорнійський центр дикої природи. Вона доглядає шість городів, ділиться врожаєм із сусідами та готує соління, варення і домашній хліб на заквасці.

Фото: Flamingo Estate

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 серпня 2025
share share
Mattel випустив Barbie на честь тенісистки Вінус Вільямс Mattel випустив Barbie на честь тенісистки Вінус Вільямс У Києві рятують пошкоджені обстрілом твори мистецтва академії Бойчука У Києві рятують пошкоджені обстрілом твори мистецтва академії Бойчука Рідкісний скейтборд Daft Punk продають на eBay за майже $15 тисяч Рідкісний скейтборд Daft Punk продають на eBay за майже $15 тисяч Apple запатентувала "скляний" iPhone із гнучким екраном Apple запатентувала "скляний" iPhone із гнучким екраном
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.