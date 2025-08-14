Netflix випустить сценарії до серіалу "Дивні дива" — у чотирьох томах

Стримінгова платформа Netflix видасть повноцінні сценарії перших чотирьох сезонів серіалу “Дивні дива” (Stranger Things). Книги вже доступні для попереднього замовлення на Amazon, повідомляє Variety.

Видання від Random House Worlds, крім повного тексту епізодів, міститиме ексклюзивні вступні слова та виробничі нотатки від творців серіалу Метта та Росса Дафферів. У сценаріях детально розписані діалоги, сценічні вказівки та емоційні нюанси, що формували акторську гру.

Реліз сценаріїв перших двох сезонів заплановано на 2 вересня, а сценарії третього й четвертого сезонів вийдуть 9 грудня. Вартість кожної з книг – $30.

Водночас п'ятий і заключний сезон “Дивних див” буде розділено на три частини, прем'єри яких відбудуться 26 листопада, 25 та 31 грудня 2025 року. У фінальному сезоні всі ключові актори повернуться до своїх ролей.

Перші чотири сезони “Дивних див” розповідають про групу дітей з міста Гокінс, які стикаються з надприродними явищами, таємними урядовими експериментами та монстрами з паралельного світу. Кожен сезон розкриває нову загрозу, пов'язану з цим світом, з якою доводиться боротися героям.

Це один із найуспішніших проєктів Netflix, який стартував ще влітку 2016 року.

Зображення: Amazon