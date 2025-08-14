Netflix випустить сценарії до серіалу "Дивні дива" — у чотирьох томах

222
Артем Черничко
share share

Стримінгова платформа Netflix видасть повноцінні сценарії перших чотирьох сезонів серіалу “Дивні дива” (Stranger Things). Книги вже доступні для попереднього замовлення на Amazon, повідомляє Variety.

Видання від Random House Worlds, крім повного тексту епізодів, міститиме ексклюзивні вступні слова та виробничі нотатки від творців серіалу Метта та Росса Дафферів. У сценаріях детально розписані діалоги, сценічні вказівки та емоційні нюанси, що формували акторську гру.

Реліз сценаріїв перших двох сезонів заплановано на 2 вересня, а сценарії третього й четвертого сезонів вийдуть 9 грудня. Вартість кожної з книг – $30.

Водночас п'ятий і заключний сезон “Дивних див” буде розділено на три частини, прем'єри яких відбудуться 26 листопада, 25 та 31 грудня 2025 року. У фінальному сезоні всі ключові актори повернуться до своїх ролей.

Перші чотири сезони “Дивних див” розповідають про групу дітей з міста Гокінс, які стикаються з надприродними явищами, таємними урядовими експериментами та монстрами з паралельного світу. Кожен сезон розкриває нову загрозу, пов'язану з цим світом, з якою доводиться боротися героям.

Це один із найуспішніших проєктів Netflix, який стартував ще влітку 2016 року.

Зображення: Amazon

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 серпня 2025
share share
Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні Вірусну пісню Baby Shark визнали не плагіатом — суперечка тривала 6 років Вірусну пісню Baby Shark визнали не плагіатом — суперечка тривала 6 років У США вже третій штат заборонив використання ШІ в психотерапії У США вже третій штат заборонив використання ШІ в психотерапії Компанія Kodak, що існує 133 роки, на межі банкрутства через борги Компанія Kodak, що існує 133 роки, на межі банкрутства через борги
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.