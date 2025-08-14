Компанія Kodak, що існує 133 роки, на межі банкрутства через борги

Американська компанія з виробництва фототоварів Eastman Kodak попередила інвесторів про труднощі з виплатою боргів, що ставить під сумнів її подальшу роботу.

Про це пише CNN.

У звіті про прибутки компанія повідомила, що не має “забезпеченого фінансування або доступної ліквідності” для погашення близько $500 мільйонів боргів, строк виплати яких настане протягом наступних 12 місяців.

“Ці умови викликають суттєві сумніви щодо здатності компанії продовжувати діяльність як життєздатного підприємства”, — йдеться в документі.

Щоб зібрати кошти, Kodak планує призупинити виплати за пенсійною програмою. Компанія також наголошує, що тарифи на імпорт не матимуть “суттєвого впливу” на бізнес, адже більшість продукції — камери, чорнила та фотоплівка — виробляється в США.

У коментарі для CNN представник компанії зазначив, що Kodak розраховує погасити значну частину кредиту до настання строку та змінити, продовжити або рефінансувати решту боргів і зобов’язань за привілейованими акціями.

На тлі новин акції Eastman Kodak (KODK) впали більш ніж на 25% під час торгів у вівторок.

Водночас після хвилі повідомлень про можливе банкрутство Eastman Kodak запевнила, що не має наміру закриватися, пише The Verge. CMO компанії Денісс Голдбарг пояснила, що формулювання "going concern" у звіті є технічною вимогою, пов’язаною з наближенням терміну погашення боргу, і не означає планів зупинити діяльність.

Eastman Kodak зареєстрували в 1892 році, але її витоки сягають 1879-го, коли Джордж Істмен отримав перший патент на апарат для покриття фотопластин. У 1888 році він випустив першу камеру Kodak за $25 із гаслом “Ви натискаєте кнопку — ми робимо решту”.

У 1970-х компанія займала 90% ринку фотоплівки та 85% ринку фотоапаратів у США. Проте саме технологія, яку вона створила, — перша цифрова камера 1975 року — згодом підірвала її позиції. Не встигнувши адаптуватися до цифрової епохи, у 2012 році Kodak подала заяву про банкрутство з боргами на суму $6,75 мільярда.

У 2020-му компанія отримала новий шанс, коли уряд США залучив її до виробництва фармацевтичних інгредієнтів, що тимчасово підняло котирування акцій. Наразі Kodak продовжує випускати фотоплівку та хімікати для бізнесу.