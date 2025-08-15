Crocs випустив колекцію, присвячену Windows XP

Ірина Маймур
До 50-річчя компанії Microsoft американський бренд Crocs представив лімітовану колекцію Classic Clog, оформлених у стилі культової операційної системи Windows XP.

Про це пише Hypebeast.

Дизайн кроксів натхненний легендарною заставкою Bliss: зелена підошва відтворює трав’янистий пагорб, а синій верх символізує чисте небо з відомої фотографії, зробленої Чарльзом О’Ріром у 1998 році.

Кожну пару доповнює рюкзак-мішок із таким самим зображенням у стилі Windows XP.

Також у комплект входять Jibbitz-чарми з упізнаваними символами цифрової культури початку 2000-х — скіпкою-асистентом Clippy, логотипом Internet Explorer, метеликом MSN і класичним курсором миші.

Поки що взуття доступне лише співробітникам Microsoft за попереднім замовленням, але компанія підтвердила підготовку публічного релізу.

Фото: Crocs

Опубліковано: 15 серпня 2025
