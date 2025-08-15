Apple розробляє настільного робота-компаньйона із ШІ

19
Ірина Маймур
share share

Компанія Apple працює над настільним роботом, схожим на iPad, який стоїть на рухомій роботизованій руці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пристрій може обертатися та висуватися приблизно на 15 см у різні боки. Усередині компанії його жартома називають "лампою Pixar".

Робот стане інтерактивним компаньйоном на базі ШІ — більш "живим" аналогом iPad чи iPhone. Для нього створюють нову версію Siri, яка зможе запам’ятовувати інформацію, підтримувати довгі діалоги та матиме "візуальну особистість", наприклад анімований логотип Finder.

Робот зможе пропонувати ресторани чи рецепти, допомагати планувати подорожі та виконувати завдання, подібно до голосового режиму OpenAI. Він також підтримуватиме FaceTime із автоматичним стеженням за людьми в кадрі, а під час відеодзвінків користувач зможе змінювати ракурс за допомогою джойстика.

Проєкт наразі на етапі прототипу, остаточний дизайн і функції ще не затверджені. Пристрій планують випустити у 2027 році, однак Apple вже неодноразово переносила прем’єри подібних продуктів.

Також компанія може представити у 2026 році смартхаб для дому. Він відтворюватиме музику, показуватиме вебсторінки, робитиме нотатки і проводитиме відеодзвінки.

Фото: iThinkDifferent

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 серпня 2025
share share
Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок Crocs випустив колекцію, присвячену Windows XP Crocs випустив колекцію, присвячену Windows XP Візіонер нереалізованого майбутнього: пам’яті Давида Чичкана Візіонер нереалізованого майбутнього: пам’яті Давида Чичкана Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.