Apple розробляє настільного робота-компаньйона із ШІ

Компанія Apple працює над настільним роботом, схожим на iPad, який стоїть на рухомій роботизованій руці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пристрій може обертатися та висуватися приблизно на 15 см у різні боки. Усередині компанії його жартома називають "лампою Pixar".

Робот стане інтерактивним компаньйоном на базі ШІ — більш "живим" аналогом iPad чи iPhone. Для нього створюють нову версію Siri, яка зможе запам’ятовувати інформацію, підтримувати довгі діалоги та матиме "візуальну особистість", наприклад анімований логотип Finder.

Робот зможе пропонувати ресторани чи рецепти, допомагати планувати подорожі та виконувати завдання, подібно до голосового режиму OpenAI. Він також підтримуватиме FaceTime із автоматичним стеженням за людьми в кадрі, а під час відеодзвінків користувач зможе змінювати ракурс за допомогою джойстика.

Проєкт наразі на етапі прототипу, остаточний дизайн і функції ще не затверджені. Пристрій планують випустити у 2027 році, однак Apple вже неодноразово переносила прем’єри подібних продуктів.

Також компанія може представити у 2026 році смартхаб для дому. Він відтворюватиме музику, показуватиме вебсторінки, робитиме нотатки і проводитиме відеодзвінки.

Фото: iThinkDifferent