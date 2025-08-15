Король Чарльз III випустив колекційних плюшевих ведмедиків

Король Великої Британії Чарльз III випустив лімітовану серію колекційних сувенірів, зокрема плюшевих ведмедиків.

Про це пише Sky News.

Ведмедиків виготовила вручну британська компанія Merrythought.

Модель His Majesty The King Charles III Edition Bear створена на честь 75-річчя монарха. Вартість одного ведмедика — £224 (приблизно 12,3 тисяч гривень). У продаж надійшло лише 500 екземплярів, кожен із сертифікатом автентичності.

У магазині Highgrove Gardens зазначають, що ведмедик “зігріє серця і порадує як дітей, так і дорослих”, але попереджають: це не іграшка, а колекційний виріб.

Ще одна версія, присвячена коронації, вийшла тиражем 1948 екземплярів. Вона має королівський вензель і точну копію зірки Ордена Підв’язки.

На сайті Highgrove House йдеться, що цей ведмедик “створений на честь короля та його служби у Військово-повітряних і Військово-морських силах”.

Фото: The Highgrove Shop; Merrythought