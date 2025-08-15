Pantone пофарбував сходи у 58 відтінків жовтого — на честь хіта Coldplay

У лондонському районі Вемблі-Парк презентували новий публічний артпроєкт Yellow 25, створений у співпраці з компанією Pantone. Інсталяція присвячена 25-й річниці виходу одного з найвідоміших хітів гурту Coldplay — Yellow.

Локацію обрали невипадково, адже саме на стадіоні “Вемблі” Coldplay цього місяця відіграє десять концертів у межах світового туру.

Проєкт перетворив так звані “Іспанські сходи”, що ведуть до стадіону, на гігантський кольоровий зразок Pantone. Нині 58 сходинок розфарбовані в різні відтінки жовтого — від найблідіших до насичених золотих тонів, що відображає мелодійну прогресію пісні.

"Колір, як і музика, є дуже емоційною формою комунікації, — кажуть у Pantone. — Ми надихнулися ідеєю дослідити, як звук і колір можуть працювати разом, щоб передати відчуття від легендарної пісні Coldplay, а також як емоційна подорож пісні може бути візуально представлена на сходинках у Вемблі-Парку".

Локацію також включать до безкоштовного мистецького маршруту Вемблі-Парку. Торік ці ж сходи прикрашали муралом на честь туру Тейлор Свіфт.