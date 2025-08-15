Уряд погодив сховище для "Хортиці" та спростив доступ до пам’яток

Кабмін ухвалив два рішення щодо збереження культурної спадщини та розширення безбар’єрного доступу до історичних об’єктів.

Про це повідомила перша заступниця тимчасової виконувачки обов’язків міністерки культури й стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Перше рішення передбачає створення сховища для Національного заповідника “Хортиця” у Запорізькій області. Тут у мирний час зберігатимуть музейні фонди, а під час війни приміщення зможе слугувати укриттям для відвідувачів і працівників. Мінкульт уже затвердив порядок використання коштів для реалізації проєкту.

Друга постанова спрощує отримання дозволів на облаштування безбар’єрного доступу до пам’яток.

Ліфт у Флоренції поруч із будівлею 17 століття. Фото: Галина Григоренко

За словами Григоренко, подібні запити часто надходять від Міністерства у справах ветеранів. Україна вивчає досвід інших країн і може стати “лідером інноваційних рішень через виклики наслідків війни”.