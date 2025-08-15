Уряд погодив сховище для "Хортиці" та спростив доступ до пам’яток

117
Ірина Маймур
share share

Кабмін ухвалив два рішення щодо збереження культурної спадщини та розширення безбар’єрного доступу до історичних об’єктів.

Про це повідомила перша заступниця тимчасової виконувачки обов’язків міністерки культури й стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Перше рішення передбачає створення сховища для Національного заповідника “Хортиця” у Запорізькій області. Тут у мирний час зберігатимуть музейні фонди, а під час війни приміщення зможе слугувати укриттям для відвідувачів і працівників. Мінкульт уже затвердив порядок використання коштів для реалізації проєкту.

Фото: Denis Vitchenko / Вікіпедія

Друга постанова спрощує отримання дозволів на облаштування безбар’єрного доступу до пам’яток.

Ліфт у Флоренції поруч із будівлею 17 століття. Фото: Галина Григоренко

За словами Григоренко, подібні запити часто надходять від Міністерства у справах ветеранів. Україна вивчає досвід інших країн і може стати “лідером інноваційних рішень через виклики наслідків війни”.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 серпня 2025
share share
У Данії тестують космічний кисень для відновлення робіт старих майстрів У Данії тестують космічний кисень для відновлення робіт старих майстрів Pantone пофарбував сходи у 58 відтінків жовтого — на честь хіта Coldplay Pantone пофарбував сходи у 58 відтінків жовтого — на честь хіта Coldplay Король Чарльз III випустив колекційних плюшевих ведмедиків Король Чарльз III випустив колекційних плюшевих ведмедиків Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.