Активісти Greenpeace встановили “криваву” інсталяцію на газовій платформі у Північному морі

Британсько-індійський митець Аніш Капур і активісти Greenpeace встановили інсталяцію Butchered (“Розчленоване”) на газовій платформі Shell Skiff у Північному морі, що за 45 морських миль від узбережжя Норфолка.

Про це пише The Guardian.

Це, ймовірно, перший випадок, коли артоб’єкт сучасного мистецтва розмістили на працюючій платформі з видобутку викопного палива.

Полотно розміром 12×8 метрів активісти закріпили на боці платформи та вилили на нього 1000 літрів криваво-червоної рідини, зробленої з морської води, бурякового порошку та нетоксичного харчового барвника. За словами Капура, робота символізує “криваві рани” планети, які залишає нафтово-газова індустрія. Художник називає артоб'єкт “візуальним криком” про катастрофічні наслідки кліматичної кризи, що особливо боляче б’ють по найбільш уразливих громадах.

Акцію провели під час четвертої хвилі спеки цього літа. Greenpeace пояснює, що робота має нагадати про зв’язок екстремальної погоди та діяльності нафтових і газових компаній.

Капур закликав “не забувати, хто є справжніми винуватцями глобального потепління”, наголосивши, що більшість викидів спричиняють саме великі корпорації.

У Shell заявили, що активісти незаконно проникли в охоронну зону навколо платформи, наражаючи на ризик себе й інших. Компанія підкреслила, що підтримує право на протест, але лише за умови, що він відбувається “безпечно і законно”.

Аніш Капур відомий не лише своїми масштабними скульптурами, а й екологічною позицією. У 2019 році він закликав Лондонську національну портретну галерею розірвати зв’язки з нафтовим гігантом BP. Нову інсталяцію він називає також даниною “героїчній роботі” активістів, які виступають проти руйнування довкілля.

Фото: Andrew McConnell / Greenpeace