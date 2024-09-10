У Києві відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації Greenpeace
У Києві відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації Greenpeace.
Про це стало відомо з офіційної сторінки Greenpeace Україна у соцмережах.
Команда підкреслює, що зосередиться на зеленій відбудові України та розслідуванні ядерних небезпек навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.
Директоркою офісу Greenpeace в Україні стала екологиня Наталія Гозак.
“Наша місія – допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру у сталий спосіб, використовуючи чисту енергію сонячних панелей, вітрових турбін та теплових насосів. Задля власної безпеки Україна має стати лідером у переході від викопного палива до зелених технологій”, — зазначила Наталія Гозак.
Фото: Greenpeace Україна
Опубліковано: 10 вересня 2024
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