Під Житомиром руйнується неоготичний палац Ніродів

Неоготичний палац Ніродів у селі Левків, що під Житомиром, перетворюється на руїну.

Про це повідомляє ГО “Україна Інкогніта”.

Аби зупинити цей процес, потрібні ретельні дослідження, консервація й реставрація. Однак коштів на це немає, а громада не цікавиться історичною спорудою, кажуть активісти.

Палац належав Анастасії Нірод: у 1882 році він дістався їй у спадок від батька. Родина рідко навідувалася до маєтку. Млини, винокурню та лісопилку здавали в оренду, а третину маєтку орендував статський радник Римський-Корсаков.

Садиба розташована в центрі села і складається з двох частин, які колись були об’єднані. Одна — з неоготичними рисами — нині в напівруїні. Друга, перебудована в радянський час, слугує клубом і бібліотекою села.

Фото: ГО “Україна Інкогніта”