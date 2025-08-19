Під Житомиром руйнується неоготичний палац Ніродів

49
Ірина Маймур
share share

Неоготичний палац Ніродів у селі Левків, що під Житомиром, перетворюється на руїну.

Про це повідомляє ГО “Україна Інкогніта”.

Аби зупинити цей процес, потрібні ретельні дослідження, консервація й реставрація. Однак коштів на це немає, а громада не цікавиться історичною спорудою, кажуть активісти.

Палац належав Анастасії Нірод: у 1882 році він дістався їй у спадок від батька. Родина рідко навідувалася до маєтку. Млини, винокурню та лісопилку здавали в оренду, а третину маєтку орендував статський радник Римський-Корсаков.

Садиба розташована в центрі села і складається з двох частин, які колись були об’єднані. Одна — з неоготичними рисами — нині в напівруїні. Друга, перебудована в радянський час, слугує клубом і бібліотекою села.

Фото: ГО “Україна Інкогніта”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 серпня 2025
share share
У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні Житловий будинок із крамницями на Подолі вимагають зберегти через суд Житловий будинок із крамницями на Подолі вимагають зберегти через суд На Оболоні виявили розпис, схожий на твори бойчукістів: активісти закликають його зберегти На Оболоні виявили розпис, схожий на твори бойчукістів: активісти закликають його зберегти В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.