У Швеції перевозять 100-річну церкву через загрозу просідання ґрунту

У місті Кіруна на півночі Швеції 19 серпня почали переміщати лютеранську церкву, збудовану в 1912 році.

Храм вагою 672 тонни перевозять на відстань 5 кілометрів через небезпеку обвалу ґрунту, що виникла після понад століття видобутку залізної руди, пише The Guardian.

Церква Кіруни заввишки 35 метрів і завширшки 40 метрів. Її визнали найкрасивішою спорудою країни, зведеною до 1950 року. Автор проєкту — архітектор і місцевий житель Густав Вікман. Фасад і дах вкрито суцільним дерев’яним гонтом.

Скульптор Крістіан Ерікссон свідомо уникав християнських символів, аби підкреслити відкритість храму для всіх. Єдиний хрест — невелике розп’яття перед вівтарем. Натомість на даху розміщені 12 позолочених бронзових фігур, які символізують емоційні стани людини.

Будівлю перевозять зі швидкістю пів кілометра на годину, а сама операція триватиме два дні. На підготовку пішло понад 8 років і $52 мільйони. Для цього спеціально розширювали вулиці міста. Наступного тижня планують перемістити дзвіницю. Храм знову відкриють для відвідувачів наприкінці 2026 року.

За початком процесу спостерігали тисячі людей. Подивитися на це приїхав і король Швеції Карл XVI Густав. Подію транслювали онлайн.

Кіруна виникла 120 років тому завдяки відкриттю залізорудної шахти. З роками глибина розробок сягнула кілометра, і тепер гірничі роботи загрожують старому центру. Оператор рудника — державна компанія LKAB — фінансує переселення міста.

Вартість операції оцінюють у майже $1 мільярд. Церква стала одним із 23 культурних об’єктів, які компанія перемістить. Частину будівель уже знесли та відбудували наново, деякі пам’ятки перевезли цілими. Зокрема перенесли годинникову вежу старої ратуші, яка тепер стоїть біля нової.

Повне переселення Кіруни планують завершити до 2035 року.

Фото: Malin Haarala / AP; Arild Vågen, CC BY-SA 4.0