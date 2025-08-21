"Мордор — 35 км": художник "зататуював" фасад пошкодженої школи в Харкові

У Харкові художник Віталій Кохан створив мистецьку інтервенцію "In memoriam усіх нас". Робота розміщена на фасаді пошкодженої російськими обстрілами школи №165 на Північній Салтівці.

Про це повідомила платформа культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво".

Замість традиційного меморіалу, Кохан обрав метод, який називає "татуюванням на спорудах". Він вибивав маленькі квадратні плитки зі стіни, створюючи написи та зображення, що документують реалії війни. Серед них: "Ця стіна є свідком жахів війни з 24 лютого 2022 року", "Мордор — 35 км", "F-16", "А хтось не їхав", а також образи звичайних речей — кіт, машина, пістолет, тризуб чи тарілка з фруктами.

“Цю техніку я помітив у Харкові 10 років тому, і вона здалася мені особливою, — каже художник. — Ця візуальна мова нагадує малюнки у зошиті в клітинку, а також форми візерунків в українській вишивці й ткацтві”.

Робота є своєрідним діалогом з місцевою громадою, говорить кураторка проєкту Катерина Семенюк. Ідея виникла після спілкування з мешканцями Салтівки, які не хотіли консервувати руйнування, а прагнули збереження життя та відновлення мікрорайону. Таким чином, "In memoriam усіх нас" — це не монументальна, а тимчасова форма пам’яті, що інтегрується в наслідки руйнувань і надає їм нового сенсу.

Віталій Кохан — український художник, який народився 1987 року в Сумах. Навчався в Харківській державній академії дизайну та мистецтв. У своїй творчості він працює з різними медіа — від скульптури та живопису до інсталяцій та лендарту. Основна тема його робіт — питання колективної пам'яті. У 2018 році був номінований на премію PinchukArtCentre.

Фото: Олександр Осіпов, платформа культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво"