Вчені вилікували пацієнта від 40-річної депресії завдяки мозковому імпланту

132
Артем Черничко
Унікальна технологія стимуляції мозку допомогла мешканцю штату Міннесота на ім’я Том (ім’я змінено), який страждав від важкої депресії понад 40 років, досягти повної ремісії. Про це йдеться у статті на сайті Університету Міннесоти.

Том після операції. Фото: Scott Streble

Том двічі намагався покінчити життя самогубством. Він жив у стані, який описує як "життя в пудингу", де не було ні майбутнього, ні сенсу. Після численних неефективних лікувань він натрапив на клінічне дослідження, де вчені запропонували індивідуальний підхід до стимуляції мозку.

Дослідники створили "відбиток мозку" Тома за допомогою спеціалізованої МРТ, щоб точно визначити, які нейронні мережі потребують стимуляції.

Після хірургічної імплантації електродів у чотири точки на його мозку команда разом із пацієнтом шукала оптимальні налаштування. У момент увімкнення імпланта Том відчув, як "стіна впала", і у нього з’явився доступ до всіх емоцій, яких він був позбавлений. "Це було чудово і водночас приголомшливо", — згадує пацієнт.

Через два роки після операції Том каже, що його депресія перебуває в повній ремісії. Він сподівається, що його історія дасть надію іншим людям, які живуть з депресією. Дослідники планують найближчим часом залучити до випробувань нових пацієнтів.

Опубліковано: 21 серпня 2025
