Вчені вилікували пацієнта від 40-річної депресії завдяки мозковому імпланту

Унікальна технологія стимуляції мозку допомогла мешканцю штату Міннесота на ім’я Том (ім’я змінено), який страждав від важкої депресії понад 40 років, досягти повної ремісії. Про це йдеться у статті на сайті Університету Міннесоти.

Том після операції. Фото: Scott Streble

Том двічі намагався покінчити життя самогубством. Він жив у стані, який описує як "життя в пудингу", де не було ні майбутнього, ні сенсу. Після численних неефективних лікувань він натрапив на клінічне дослідження, де вчені запропонували індивідуальний підхід до стимуляції мозку.

Дослідники створили "відбиток мозку" Тома за допомогою спеціалізованої МРТ, щоб точно визначити, які нейронні мережі потребують стимуляції.

Meet Mike

*30+ years severe depression

*first hospitalized @ 13y

*20 meds

*3 rounds of ECT

*2 near-fatal suicide attempts



Mike felt joy for the first time in decades after we turned on his new brain pacemaker or PACE



Після хірургічної імплантації електродів у чотири точки на його мозку команда разом із пацієнтом шукала оптимальні налаштування. У момент увімкнення імпланта Том відчув, як "стіна впала", і у нього з’явився доступ до всіх емоцій, яких він був позбавлений. "Це було чудово і водночас приголомшливо", — згадує пацієнт.

Через два роки після операції Том каже, що його депресія перебуває в повній ремісії. Він сподівається, що його історія дасть надію іншим людям, які живуть з депресією. Дослідники планують найближчим часом залучити до випробувань нових пацієнтів.