На київському вокзалі встановили 21-метрове полотно "Рух" Лесі Хоменко

На Центральному вокзалі Києва PinchukArtCentre разом із "Укрзалізницею" представили монументальне полотно художниці Лесі Хоменко "Рух".

Роботу розміром 21×12 метрів розмістили у великому вікні холу — навпроти сходів та ескалатора, що ведуть до перонів.

Для створення полотна зафільмували людей на ескалаторі. Картина відтворює цей рух і водночас стає його метафорою. На картині зображені військові, журналісти, художники, волонтери, медики, ветерани й випадкові пасажири вокзалу, які разом опинилися на підйомнику.

“Окрім документальної складової — реальної ситуації та перформансів, що справді відбулися, — ця робота є також метафорою нашого суспільства. Від початку я говорила: ескалатор нескінченний, і всі ми на ньому рухаємося”, — розповіла Леся Хоменко.

Композиція твору відсилає до архітектури вокзалу (величезних рухомих сходів) і водночас символізує суспільство як колективний рух, де люди разом захищають країну та демократичні цінності.

"Рух" — це найбільша робота мисткині, створена у "червоній залі" вокзалу, яку вперше перетворили на студію-майстерню.

Полотно стане частиною персональної виставки Хоменко у PinchukArtCentre, яка відкриється 28 серпня.

Фото: пресслужба УЗ