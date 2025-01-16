"Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко

У Києві відкрився новий магазин "Сільпо" у концепції "світ задзеркалля", простір якого оформлений у стилі авангарду із закільцьованим лабіринтом, який має декоративні проходи та ніші.

Особливістю нового "Сільпо" стали роботи фотохудожниці Марти Сирко, створені спеціально для цього проєкту. Її знімки прикрашають стіни магазину та додають простору багатошаровості через гру світла, відображень і форм. У своїй роботі Марта використала дзеркала, воду й лід, щоб створити унікальні візуальні ефекти.

Львівська фотохудожниця Марта Сирко займається концептуальною фотографією і своїми фотопроєктами досліджує тілесність. Вона зіставляє прийоми різних епох, щоб розповідати актуальні історії. Також вона відома своїм проєктом, який зображає військових з ампутаціями, яких глядач бачить схожими на античні скульптури.

Художниця зазначила, що цей проєкт нового магазину "Сільпо" асоціюється в неї зі спокоєм і плинністю води. Він також нагадує, що мистецтво може взаємодіяти й впливати на людей у таких повсякденних місцях, як-от у супермаркеті.

При вході гостей зустрічає артінсталяція у вигляді людини з дзеркальної мозаїки, серце якої пульсує світлом, нагадуючи про силу життєвої енергії. У глибині магазину — дзеркальний кролик, який ніби запрошує на прогулянку до "Країни див". А зона гастрономії прикрашена дзеркальними віконцями, які створюють ілюзію входу до паралельних світів.

У новому супермаркеті "Сільпо" на гостей чекатиме величезний вибір смачних продуктів з різних куточків України й світу. А ще тут щодня випікатимуть духмяний хлібчик, багети й круасани, а також завозитимуть свіжі овочі й м’ясо.

У магазин можна завітати щодня з 8:00 до 23:00 за адресою: Київ, вул. Олеся Бердника, 1-Г.

Фото: "Сільпо"