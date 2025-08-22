Німецький бренд випустив каблучки з Lego замість дорогоцінних каменів

Берлінський ювелірний бренд Studio GOGO представив прикраси, у яких пластикові кубики Lego замінюють дорогоцінні камені.

Про це пише Dezeen.

Каблучки виготовлені з переробленого срібла. Вони складаються з простої обручки-основи та центральної пластини, що відтворює форму й розмір плитки Lego. Їх можна носити без оздоблення або комбінувати з цеглинками, змінюючи дизайн залежно від настрою.

Перші роботи Studio GOGO були створені під класичний квадратний кубик "два на два". Зараз колекція розширилася: у ній є хрестоподібні, прямокутні та круглі варіанти.

Ідея Lego-прикрас з’явилася у засновниці студії Тхан-Трук Нгуєн під час навчального проєкту з модульного дизайну кілець. Спершу вона відклала задум, однак згодом повернулася до нього.

“Мої прикраси створені, щоби змінюватися разом із вами — з ними можна грати, експериментувати й навіть передавати у спадок. Я вірю, що сенс, пам’ять і креативність мають бути в речах, які ми щодня носимо на собі”, — пояснює Тхан-Трук Нгуєн.

Процес виготовлення прикраси починається з цифрової моделі, на основі якої створюють силіконову форму. У неї заливають віск, після чого каблучки відливають у сріблі за технікою втраченого воску. Кожну прикрасу Нгуєн доопрацьовує вручну у своїй берлінській майстерні. За її словами, навіть відхилення на десяту частку міліметра може вплинути на посадку чи функціональність.

У Studio GOGO також планують розширити колекцію — незабаром з’являться браслети й намиста, сумісні з Lego.

Фото: Anna Hadaier / Studio GOGO / Dezeen