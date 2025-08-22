Дизайнери створили будівельний матеріал із яєчної шкаралупи

У Південній Кореї представили Re:shell — біорозкладні будівельні блоки, виготовлені з яєчної шкаралупи.

Про це пише Designboom.

Матеріал має форму модульних блоків, які з’єднуються між собою, як цеглини. Його можна використовувати як у виробництві невеликих предметів, так і в масштабній архітектурі. Після використання блоки безпечно повертаються у природу, утворюючи матеріал без відходів.

Проєкт став відповіддю на проблему утилізації в Південній Кореї: нині будівельні матеріали становлять 45% усього сміття країни. Це пов’язано з масовим будівництвом 1970–80-х років і нинішнім знесенням застарілих споруд. Щоби вирішити цю проблему, команда Living Design Lab при Сеульському національному університеті поєднала корейську архітектурну філософію з новими матеріалознавчими підходами.

Основою Re:shell стала яєчна шкаралупа, яку легко збирати у місцевих пекарнях і ресторанах. Її головний компонент — карбонат кальцію (CaCO₃), ключовий інгредієнт цементу, що забезпечує міцність і здатність до твердіння.

Під час виробництва шкаралупу миють, сушать, подрібнюють у порошок і змішують із природними добавками. Дослідники експериментували з червоною глиною (для міцності), висівками (для гладшої текстури) та соломою (для гнучкості й легшої ваги). Тести підтвердили високу твердість матеріалу та його здатність природно розкладатися в ґрунті без решток відходів.

Натхненні принципом єдності природи й людини, дизайнери створили прототипи для різних масштабів: від побутових предметів до перегородок і фасадів будівель. Надалі команда планує розробити водостійкі версії Re:shell, зберігши повну біорозкладність. Також вони хочуть перевірити його потенціал як конструкційного будівельного матеріалу.

Фото: Re:shell / Designboom