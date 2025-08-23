На Полтавщині знайшли бивень мамонта

В Оржицькій громаді на Полтавщині під час земляних робіт випадково знайшли бивень мамонта.

Про це повідомив Центр охорони та досліджень памʼяток археології.

У Центрі розповіли, що до них звернулася краєзнавиця із села Заріг Оржицької громади Наталія Погорелова з проханням ідентифікувати випадкову знахідку, яка трапилась під час копання глини на околиці лісового масиву.

Фахівець Центру Михайло Коваленко підтвердив, що це частина бивня мамонта. Через ерозію він перебуває у поганому стані й не придатний для показу в музеї.

Науковці пояснюють, що бивень потрапив у цей район разом з льодовиковими відкладами.

Це не перше палеонтологічне відкриття у цій місцевості. У вересні 2005 року на території кар’єру Тарасівського цегельного заводу виявили кістки мамонта. А за кілька днів до цього місцеві школярі передали до районного музею декілька уламків бивня мамонта з цього ж району.

Фото: Центр охорони та досліджень памʼяток археології