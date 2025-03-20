У Полтаві випадково виявили фундамент знищеної більшовиками Свято-Покровської церкви

Під час весняної висадки кленів у Павленківському парку комунальники натрапили на кам’яну кладку, що виявилася залишками фундаменту Свято-Покровської церкви.

Про це пише Суспільне.

Цю культову споруду, збудовану в 1903 році, підірвали більшовики у 1935-му.

Фундамент церкви знайшли неподалік дев’ятої школи та зруйнованого літнього кінотеатру. За словами краєзнавця Леоніда Булави, храм був побудований із червоної цегли за проєктом архітектора Носова, який також звів Козельщинську церкву та будівлю нинішнього СБУ. Висота Свято-Покровської церкви досягала 36 метрів, вона мала три входи та була огороджена кам’яною огорожею.

Археологи, які дослідили ділянку, зафіксували виявлений фундамент, сфотографували його та зробили необхідні заміри. У будівельних уламках знайшли цеглу з літерами “Ц” — ймовірно, маркування, яке використовували для будівництва саме церковних споруд.

За словами археолога Юрія Пуголовка, такі знахідки у Полтаві зустрічаються рідко, а визначити конкретну цегельню, що виготовила матеріал, поки складно.

Фахівці вважають, що місце знахідки можна перетворити на історичний простір. Один із варіантів — залишити залишки під землею, інший — провести масштабні розкопки, розкрити фундамент та створити музей під відкритим небом із інформаційними стендами.

“Міська рада повинна бути зацікавлена у дослідженні цієї території, адже це частина історії Полтави. Такі місця можуть стати туристичними об’єктами”, — зазначає Юрій Пуголовок.

Декілька цеглин із літерним маркуванням передадуть до Полтавського краєзнавчого музею для подальшого вивчення.

Фото: Суспільне Полтава; Леонід Булава; “Полтавщина”