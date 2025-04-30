Активісти і студенти очистили від графіті та сміття скульптуру “Букет” на Троєщині

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Ірина Маймур
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Активісти і студенти привели до ладу скульптуру “Букет” на Троєщині, створену відомим художником-шестидесятником Ернестом Котковим.

Про це повідомила дослідниця модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

“Фонтан став справжнім смітником для місцевих, а бетонні квіти описують графіті. На це неможливо дивитися, тому ми пішли все це почистити і на допомогу нам прийшли студенти ІПСА, нашого Київського політехнічного інституту”, — розповіла вона.

До прибирання долучилося близько 30 людей. Протягом чотирьох годин вони відчищали скульптуру від графіті, сміття й бур’янів, а також відмивали складні бетонні форми від бруду.

Композиції Ернеста Коткова, створені у 1980-х роках, розміщені в кількох мікрорайонах Троєщини. Нині вони є частиною громадських просторів.

Нагадаємо, що раніше активісти очистили ще одну модерністську скульптуру митця — ”Водограй”.

Фото: Ельміра Еттінгер

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Опубліковано: 30 квітня 2025
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