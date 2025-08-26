IKEA випустила лічильник і перемикач для економії води в душі

Шведська компанія IKEA показала у Стокгольмі колекцію BERGVATTNET. Це серія пристроїв, які допомагають менше витрачати воду вдома в душі і збирати ту, що зазвичай йде в каналізацію.

До колекції увійшли кілька продуктів. Зокрема, цифровий лічильник, що вимірює температуру, обсяг води та час використання душу. Його можна легко під’єднати до більшості змішувачів.

Ще один пристрій — автоматичний перемикач. Він спрямовує холодну воду з душу у спеціальне відро, поки душ досягає бажаної температури. Як тільки температура сягне 32°C, він автоматично спрямовує воду до душової лійки. Зібрану воду можна використати для поливу рослин, змивання унітазу чи прибирання.

BERGVATTNET є частиною глобальної водної стратегії IKEA. У межах цієї програми компанія приєдналася до Freshwater Challenge — найбільшої у світі ініціативи з відновлення та захисту прісноводних екосистем. Мета — до 2030 року відновити 300 тисяч кілометрів річок і 350 мільйонів гектарів заболочених угідь.

Також IKEA є співзасновницею ініціативи 50L Home Coalition. Вона має на меті зменшити щоденне споживання води до 50 літрів на людину. Пілотний проєкт у Лос-Анджелесі вже показав скорочення використання води в приміщеннях більш ніж на 20%.

Колекція BERGVATTNET з’явиться у магазинах IKEA та онлайн у серпні 2025 року.

Фото: IKEA