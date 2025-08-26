У Малайзії запустили перший у світі банк на базі штучного інтелекту

Малайзійська група YTL разом із сінгапурською технологічною компанією Sea Ltd запустили Ryt Bank — перший у світі мобільний банк, що працює на основі штучного інтелекту.

Про це йдеться в пресрелізі банку, передає PR Newswire.

Застосунок функціонує за допомогою Ryt AI — банківського асистента, створеного на базі першої малайзійської мовної моделі ILMU. Він персоналізує досвід користувачів, адаптуючись до їхніх звичок, уподобань і мови.

Наразі Ryt AI розуміє малайзійську, англійську та мангліш — місцевий розмовний варіант англійської, а з вересня 2025 року стане доступним і мандаринською мовою. Це робить банківські послуги більш інклюзивними для мешканців країни.

Серед можливостей — оплата рахунків, відстеження витрат, пояснення фінансових термінів простою мовою, оформлення кредитів. Крім того, банк пропонує щоденне нарахування відсотків на заощадження та інші інструменти для управління фінансами.

Фото: Ryt Bank