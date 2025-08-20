В Україні запустили першу держпослугу з ШІ — для оформлення ветліцензії

Кабінет міністрів України оголосив про запуск першої державної послуги, де штучний інтелект автоматично перевіряє документи. Мова йде про оформлення ветеринарної ліцензії в системі “єДозвіл”.

Як скористатися послугою:

подати заяву на порталі “Дія” — вона автоматично потрапляє в “єДозвіл”

ШІ аналізує документи та надає рекомендації експерту

протягом 10 робочих днів фахівець приймає рішення

користувач отримує повідомлення про результат на email або в е-кабінеті

Технологія має на меті зменшити бюрократію для бізнесу, підвищити ефективність роботи держслужбовців і гарантувати безпеку даних, адже всі обчислення відбуваються в Україні.

Запуск ШІ-модуля для ветліцензії — лише перший етап. Надалі таку технологію можуть застосувати й до інших дозвільних документів. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Євросоюзу в межах програми EU4DigitalUA.

Фото: Werzk Luuuuuuu / Unsplash