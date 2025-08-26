У Цюриху почали тестувати роботів-собак для доставки їжі

Ірина Маймур
У Цюриху запустили пілотний проєкт із доставки їжі за допомогою роботів-собак.

Про це пише Euronews.

Його реалізує сервіс Just Eat Takeaway.com у співпраці зі швейцарською робототехнічною компанією RIVR.

Роботи працюють на базі системи Physical AI. Вони можуть підніматися сходами, долати перешкоди на кшталт смітників чи газонів та безпечно рухатися серед пішоходів і транспорту. Швидкість пересування — до 15 км/год. Пристрої витримують дощ, сніг, спеку й вітер, а кожну доставку відстежують онлайн. За потреби роботом можна керувати дистанційно.

Перші замовлення роботи-собаки виконують із ресторану Zekis World. У майбутньому RIVR планує використовувати їх не лише для доставки їжі, а і для транспортування посилок, продуктів і товарів.

Якщо випробування в Цюриху пройдуть вдало, проєкт поширять і на інші європейські міста.

Раніше Just Eat уже тестувала інноваційні формати доставки, зокрема сервіс із дронами в Ірландії.

Фото: Just Eat Takeaway.com

Опубліковано: 26 серпня 2025
