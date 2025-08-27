У Гельсінкі облаштували перший у світі туристичний маршрут для собак

У столиці Фінляндії презентували перший у світі туристичний маршрут, створений спеціально для собак.

Його відкриття збіглося з щорічною подією World Dog Show 2025, пише Helsinki Times.

"Собачий маршрут до щастя” (Doggy Route to Happiness) включає декілька атракцій, зокрема pup-up кафе Café Dogatta поруч із популярним Café Regatta та острів Райясарі — окремий цілодобовий парк для собак із пляжами, стежками й місцями для купання.

Центральною атракцією став Stickelius Monument — зменшена учетверо копія пам’ятника Яну Сібеліусу скульпторки Ейли Хілтунен. Її створив пес-рятівник Неріс, відомий у Гельсінкі тим, що збирає гілки й перетворює їх на мистецькі об’єкти. Відвідувачі вже закликають залишити інсталяцію назавжди.

Stickelius Monument, створений псом Нерісом

У Гельсінкі мешкає близько 40 тисяч собак. Для них облаштували понад 90 майданчиків, кілька спеціальних пляжів і 50 гектарів лісу. Із собаками можна відвідувати більшість кафе й магазинів, а також безкоштовно перевозити їх громадським транспортом.

Організатори наголошують, що маршрут має продемонструвати прагнення Гельсінкі створювати інклюзивне середовище — як для мешканців, так і для туристів, незалежно від того, на двох чи на чотирьох лапах вони подорожують.

Фото: Pyry Lepistö, City of Helsinki