У США створили кухонного робота з ШІ, який вигадує рецепти

Студенти Массачусетського технологічного інституту розробили Kitchen Cosmo — кухонний пристрій, що використовує штучний інтелект для створення рецептів із продуктів, які є під рукою.

Про це пише Dezeen.

Робот виглядає як яскраво-червоний ретрофутуристичний апарат із кнопками, перемикачами та слайдерами. Користувач може задати пристрою параметри: настрій, складність, кількість порцій, час приготування та тип страви. У “голові” робота розташована вебкамера, що фіксує інгредієнти, після чого ШІ на основі GPT-4o формує рецепт. Готові інструкції друкуються на термопринтері у вигляді чека.

“Ми хотіли, аби взаємодія з ШІ була не прихованою, як у застосунках чи голосових асистентах, а відчутною й ігровою”, — розповів Джейкоб Пейн, студент MIT та співавтор проєкту.

Одна з особливостей Kitchen Cosmo — перемикач настрою. Користувач може обрати один із шести варіантів, зокрема ностальгійний, експериментальний чи “готування з того, що є в холодильнику”.

Прототип надрукували на 3D-принтері, пофарбували у червоний колір та доповнили алюмінієвими деталями — це відсилання до Honeywell Kitchen Computer 1969 року, який так і не став масовим продуктом. Але на відміну від нього, Kitchen Cosmo дозволяє користувачу впливати на результат за допомогою перемикачів.

Нині рецепти не перевіряють на смак і безпеку, а база знань здебільшого обмежена західною кухнею. Проте команда планує навчити ШІ на класичних кулінарних книгах, регіональних архівах і базах про поєднання інгредієнтів, аби зробити Kitchen Cosmo більш універсальним.

Фото: Jacob Payne, Ayah Mahmoud