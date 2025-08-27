"Кейпоп-мисливиці на демонів" став найпопулярнішим фільмом Netflix

Анімаційний фільм "Кейпоп-мисливиці на демонів" (K-Pop Demon Hunters) офіційно став найпопулярнішим проєктом Netflix.

За два місяці його подивилися 236 мільйонів разів, повідомляє стримінгова платформа.

Мультфільм побив попередній рекорд бойовика 2021 року "Червоне повідомлення". Наразі перша п’ятірка найпопулярніших проєктів Netflix виглядає так:

  • "Кейпоп-мисливиці на демонів"
  • "Червоне повідомлення"
  • "Ручна поклажа"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Проєкт «Адам»"

"Кейпоп-мисливиці на демонів" створила студія Sony Pictures Animation. Це історія про к-поп-гурт Huntr/x — трьох дівчат, які паралельно з музикою ведуть боротьбу з демонами. Під час концертів пісні Huntr/x стають магічним щитом від темних сил.

Головними ворогами дівчат стають учасники конкурентного гурту Saja Boys, які насправді є демонами під прикриттям. Їх відправив демон-король Gwi-ma, щоб викрасти душі шанувальників Huntr/x.

Режисерами стрічки стали Меггі Кан та Кріс Аппельганс.

Пісня Golden вигаданого гурту Huntr/x вже вдруге очолила Billboard Hot 100. Загалом одразу чотири треки з саундтреку увійшли до десятки найкращих — вперше за майже 30 років. Це Golden та How It’s Done від Huntr/x, а також Your Idol і Soda Pop від Saja Boys.

За даними Netflix, наразі ведуться переговори із Sony щодо продовження мультфільму.

Фото: Netflix

Опубліковано: 27 серпня 2025
