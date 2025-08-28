Викрадену нацистами картину знайшли завдяки оголошенню про продаж будинку

Картина італійського художника Джузеппе Гісланді “Портрет дами”, викрадена нацистами понад 80 років тому, була помічена на сайті аргентинського агентства нерухомості. Про це пише BBC.

Твір, що належав відомому єврейському артдилеру Жаку Гудстіккеру, був знайдений на фото в оголошенні про продаж будинку в Буенос-Айресі. Він є частиною великої колекції Гудстіккера, яку рейхсмаршал Герман Герінг придбав за безцінь після того, як артдилер загинув, тікаючи від нацистів.

“Портрет дами” Джузеппе Гісланді в інтер'єрі на сайті оголошень

Після війни картина потрапила до рук високопоставленого нацистського чиновника Фрідріха Кадгіна. У 1945 році він утік до Аргентини, де жив до своєї смерті у 1979 році. Будинок, у якому було знайдено картину, належав саме йому, а зараз його власницею є дочка Кадгіна.

Юристи, які представляють інтереси родини Гудстіккера, вже заявили, що спробують повернути картину, що роками вважалася втраченою. Представники агентства нерухомості, які розмістили оголошення, відмовилися від коментарів. Розслідування триває.

Фото: Robles Casas & Campos