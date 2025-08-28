Італія запустила "пивний потяг" з Рима до Мюнхена на Октоберфест

205
Ірина Маймур
share share

Італія запустила новий нічний потяг “Мюнхенський експрес”, який повезе пасажирів із Рима на Октоберфест у Мюнхені.

Про це пише Euronews.

Спеціальний баварський експрес вирушатиме з Рима та за 16 годин прибуватиме до Мюнхена. У дорозі пасажирів чекають традиційні закуски, свіже розливне пиво й жива музика у стилі Октоберфесту. У потязі можна забронювати одномісні, двомісні або чотиримісні купе.

Munich Express вирушить лише двічі — 26 вересня та 3 жовтня. Відправлення зі станції Терміні в Римі відбудеться о 20:00, прибуття до Мюнхена — наступного дня о 14:30. Зворотний рейс — у неділю о 14:30, повернення до Рима — о 6:30 ранку в понеділок.

Маршрут мальовничий: через Флоренцію, Болонью, Верону й Альпи. Квитки стартують від €99 в один бік. Якщо бронювати одразу в обидва боки — ціна знижується до €89.

Новий сервіс має на меті занурити пасажирів в атмосферу Октоберфесту ще до прибуття у Мюнхен. Організатори наголошують: “З нами свято починається, щойно ви сідаєте у вагон”.

Октоберфест, який проводиться з 1810 року, є найбільшим у світі святом баварської культури.

Фото: Thirsty Swagman

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 серпня 2025
share share
Музей Ван Гога може закритися через нестачу фінансування Музей Ван Гога може закритися через нестачу фінансування Викрадену нацистами картину знайшли завдяки оголошенню про продаж будинку Викрадену нацистами картину знайшли завдяки оголошенню про продаж будинку Вулицю Станіславського в Києві перейменували на честь Богдана Ступки Вулицю Станіславського в Києві перейменували на честь Богдана Ступки На Подолі хочуть облаштувати сквер імені Самійла Кішки На Подолі хочуть облаштувати сквер імені Самійла Кішки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.