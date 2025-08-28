Італія запустила "пивний потяг" з Рима до Мюнхена на Октоберфест

Італія запустила новий нічний потяг “Мюнхенський експрес”, який повезе пасажирів із Рима на Октоберфест у Мюнхені.

Про це пише Euronews.

Спеціальний баварський експрес вирушатиме з Рима та за 16 годин прибуватиме до Мюнхена. У дорозі пасажирів чекають традиційні закуски, свіже розливне пиво й жива музика у стилі Октоберфесту. У потязі можна забронювати одномісні, двомісні або чотиримісні купе.

Munich Express вирушить лише двічі — 26 вересня та 3 жовтня. Відправлення зі станції Терміні в Римі відбудеться о 20:00, прибуття до Мюнхена — наступного дня о 14:30. Зворотний рейс — у неділю о 14:30, повернення до Рима — о 6:30 ранку в понеділок.

Маршрут мальовничий: через Флоренцію, Болонью, Верону й Альпи. Квитки стартують від €99 в один бік. Якщо бронювати одразу в обидва боки — ціна знижується до €89.

Новий сервіс має на меті занурити пасажирів в атмосферу Октоберфесту ще до прибуття у Мюнхен. Організатори наголошують: “З нами свято починається, щойно ви сідаєте у вагон”.

Октоберфест, який проводиться з 1810 року, є найбільшим у світі святом баварської культури.

Фото: Thirsty Swagman