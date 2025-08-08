Між Києвом і Бухарестом запускають прямий потяг

Між Києвом і Бухарестом запустили пряме залізничне сполучення вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Перший пробний рейс без пасажирів вирушив у ніч із 7 на 8 серпня. Зворотний рейс із Бухареста до Києва очікується в ніч із 8 на 9 серпня.

Поїзд курсуватиме через Кишинів. До наявного румунського потяга Бухарест–Кишинів приєднуватимуть чотири вагони “Укрзалізниці”. У такий спосіб пасажири зможуть дістатися з Києва до столиці Румунії без пересадок.

Наразі квитки на рейс Київ–Бухарест на сайті “Укрзалізниці” купити не можна, бо в процесі тесту планують перевірити всі логістичні й технічні аспекти маршруту.

Також уряд планує відкриття нового прикордонного пункту пропуску Біла Церква – Сігету-Мармацієй після завершення будівництва мосту через річку Тиса. Також обговорюють створення нового транспортного коридору з Греції до Одеси через Болгарію та Румунію.

Фото: “Укрзалізниця"