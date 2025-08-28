"Будинок із комахами" у Києві пошкоджено через російський обстріл

155
Артем Черничко
У Києві внаслідок російського удару 28 серпня пошкоджено пам'ятку архітектури — “Будинок із комахами” на вулиці Володимирській, 93. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Неоготична будівля, зведена 1893 року на замовлення київської міщанки Марії Станіславської, зазнала руйнувань: вибиті вікна, пошкоджено консерваційні панелі, а уламки пробили дах і перекриття у декількох місцях.

Будинок отримав статус пам'ятки лише у 2021 році. Однак уже у 2023 році забудовники почали його розбирати. Завдяки зусиллям місцевих мешканців та активістів роботи вдалося зупинити, а всередині будівлі облаштувати мистецьку галерею.

Галерея у під'ізді будинку

“Будинок неодмінно потрібно зберегти, а роботу галереї ми відновимо”, – написав Перов, закликавши небайдужих допомогти.

Свою назву будинок отримав завдяки ліпним зображенням комах, зокрема гігантських мух, на плафоні сходової клітки.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 28 серпня 2025
