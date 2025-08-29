У Марокко знайшли рештки динозавра з метровими шипами

У Марокко палеонтологи виявили рештки найдавнішого відомого анкілозавра — динозавра Spicomellus, вкритого бронею та шипами завдовжки до метра.

Про це повідомляє CNN.

Рештки знайшли в Атлаських горах поблизу міста Булеман. Динозавр жив близько 165 мільйонів років тому на території сучасного Марокко. Його довжина сягала 4 метрів, вага — до 2 тонн. Це найстаріший представник анкілозаврів — масивних травоїдних, які пересувалися на чотирьох кінцівках. Вони мали кісткові нарости, що утворювали своєрідну броню.

“Броня Spicomellus неймовірно дивна, ми не бачили нічого подібного ані серед динозаврів, ані серед будь-яких інших тварин”, — зазначив палеонтолог Річард Батлер із Бірмінгемського університету, один із керівників дослідження.

Особливістю цього динозавра стали довгі гострі шипи на ребрах і “комір” із шипів довкола шиї. Дослідники вважають, що така броня могла слугувати не лише для захисту, а й для привернення уваги під час залицяння чи боротьби за територію.

За словами палеонтологині Сюзанни Мейдмент, у сучасних тварин подібні структури, наприклад роги оленя чи хвіст павича, зазвичай пов’язані зі статевим відбором.

Хоча знайдені рештки неповні (череп не зберігся), вони дозволили відтворити зовнішність тварини. Крім шипів на спині й шиї, у Spicomellus був кістяний “щит” над тазом і зрощені хребці хвоста — це може свідчити про наявність хвостової булави. Такі знахідки доводять, що хвостова зброя у анкілозаврів з’явилася на 30 мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше.

Анкілозаври були одними з найбільш життєздатних травоїдних динозаврів і проіснували до падіння астероїда 66 мільйонів років тому. Найвідоміший із них — Ankylosaurus — був удвічі більшим за Spicomellus і мав масивну хвостову булаву для захисту від тиранозаврів.

Фото: Matt Dempsey / Handout / Reuters; The Trustees of the Natural History Museum