У Британії вперше за 175 років оновили червоні поштові скриньки

Британська компанія Royal Mail встановить червоні колонні поштові скриньки з сонячними панелями і шухлядами для великих посилок.

Це їхній найбільший редизайн за 175 років, пише Dezeen.

На даху кожної скриньки встановили сонячні батареї, орієнтовані на південь для максимальної ефективності. Вони живлять сканер штрихкодів, який відкриває шухляду для посилок розміром із коробку для взуття. Поруч залишать традиційний отвір для листів.

До кінця року встановлять 3,5 тисячі таких скриньок. Після тестів у квітні в Гертфордширі й Кембриджширі нові скриньки встановлять у містах Едінбург, Манчестер, Ноттінгем, Шеффілд і Сандерленд, а далі по всій Великій Британії. Компанія Royal Mail називає їх “поштовими скриньками майбутнього”.

Мета оновлення — зробити відправку посилок зручнішою та конкурувати з поштовими шафками на кшталт inPost чи Yodel.

Перші червоні колонні скриньки з’явилися у Британії ще 1853 року й відтоді стали одним із символів британських вулиць.

Фото: Royal Mail / Dezeen