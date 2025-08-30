Українська студія розробила гру про прибирання пляжів

Українська інді-студія KOMA представила гру Condemned to Clean — симулятор, у якому гравець виступає екоактивістом мимоволі.

Про це пише dev.uа.

За сюжетом герой отримує припис від суду та змушений прибирати занедбаний пляж, щоб сплатити свій борг. Гравцям доведеться сортувати й вивозити сміття, долати втому та спеку, а кожен зібраний мішок наближатиме до звільнення від обов’язків.

“Спершу це здається простим: підняти сміття, скласти в мішок, віднести до приймальника. Але з кожним кроком ви розумієте, що пляж нескінченний, а за горами відходів ховається не лише чуже, а й ваше власне брудне минуле”, — кажуть розробники.

У грі траплятимуться предмети, важливі для інших персонажів, завдяки яким розгортатиметься “меланхолійна історія” героя.

Наразі Condemned to Clean не має дати релізу, але її вже можна додати в список бажаного в Steam.

Зображення: KOMA / Steam