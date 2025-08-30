Українська студія розробила гру про прибирання пляжів

58
Ірина Маймур
share share

Українська інді-студія KOMA представила гру Condemned to Clean — симулятор, у якому гравець виступає екоактивістом мимоволі.

Про це пише dev.uа.

За сюжетом герой отримує припис від суду та змушений прибирати занедбаний пляж, щоб сплатити свій борг. Гравцям доведеться сортувати й вивозити сміття, долати втому та спеку, а кожен зібраний мішок наближатиме до звільнення від обов’язків.

“Спершу це здається простим: підняти сміття, скласти в мішок, віднести до приймальника. Але з кожним кроком ви розумієте, що пляж нескінченний, а за горами відходів ховається не лише чуже, а й ваше власне брудне минуле”, — кажуть розробники.

У грі траплятимуться предмети, важливі для інших персонажів, завдяки яким розгортатиметься “меланхолійна історія” героя.

Наразі Condemned to Clean не має дати релізу, але її вже можна додати в список бажаного в Steam.

Зображення: KOMA / Steam

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 серпня 2025
share share
Трамп наказав будувати державні будівлі лише в класичному стилі Трамп наказав будувати державні будівлі лише в класичному стилі У Японії пропонують обмежити користування смартфонами до двох годин на день У Японії пропонують обмежити користування смартфонами до двох годин на день Історія іграшок: чому демонізують популярних ляльок (Лабубу, ти не останній) Історія іграшок: чому демонізують популярних ляльок (Лабубу, ти не останній) Єгипет підняв з затонулого міста статуї, яким 2 тисячі років Єгипет підняв з затонулого міста статуї, яким 2 тисячі років
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.