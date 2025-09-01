Знищену "Чорну хмару" перетворили у нову інсталяцію на Burning Man

Артем Черничко
Українську інсталяцію “Чорна хмара” (Black Cloud) на фестивалі Burning Man, яку тиждень тому знищила буря, переробили у новий артоб’єкт. Із решток роботи зібрали напис No Fate — це частина відомої фрази з фільму “Термінатор 2: Судний день”. Про це розповів продюсер проєкту Віталій Дейнега.

Фото: Григорій Веприк

"Попри те, що буря знищила наш арт, знищила частину табору, (...) ми створили інший твір із решток попереднього та з того, що змогли зібрати завдяки добрим людям. Це напис No Fate. Скорочена версія від No fate but what we make («Немає долі, крім тої яку ми творимо»)”, — написав він.

Фото: Олексій Сай

Інсталяція Black Cloud проіснувала на Burning Man лише один день — роботу художника Олексія Сая зруйнувала буря. Це сталося невдовзі після монтажу артоб'єкта в пустелі Блек-Рок. Попри це, "Чорна хмара" встигла привернути увагу й отримати позитивні відгуки від перших відвідувачів фестивалю. За задумом авторів, інсталяція візуалізувала загрозу третьої світової війни: всередині була встановлена апаратура, що мала імітувати грім і блискавку.

Це один із чотирьох українських об'єктів на Burning Man 2025. Серед них — інсталяції Merman та Point of Unity, а також перший український арткар “Синій бик” (Blue Bull), натхненний творчістю Марії Примаченко. Саме на ньому напередодні виступав із сетом італійський діджей Бенні Бенассі.

Опубліковано: 01 вересня 2025
