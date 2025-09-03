У США створили першу у світі біорозкладну вінілову тканину

Бренд Hyphyn презентував першу у світі вінілову тканину, яка розкладається на 90 % за два роки на звалищах, не залишаючи після себе мікропластику чи токсичних хімікатів.

Про це пише Dezeen.

Матеріал створила американська компанія Nassimi. За міжнародним тестом ASTM D5511 він розклався майже вдвічі швидше, аніж традиційний вініл (49 % за той самий період). Такий ефект досягається завдяки запатентованій системі ферментів, що реагують лише на специфічні для сміттєзвалища мікроорганізми. У результаті тканина перетворюється на інертні гази й органічні речовини, а не на дрібніші пластикові частинки.

Крім того, матеріал можна безпечно спалювати — він не виділяє діоксинів, які зазвичай з’являються під час згоряння хлоровмісних речовин, таких як ПВХ (полівінілхлорид). Тести підтвердили, що Hyphyn не містить свинцю, перфторвуглецевих сполук чи формальдегіду.

Традиційний ПВХ вважають одним із найшкідливіших пластикових продуктів. Його використовують у будівництві, для виробництва “веганської шкіри”, кредитних карток і вінілових платівок.

Водночас експерти застерігають, що реальні умови полігонів відрізняються від лабораторних. Тож тканина Hyphyn, ймовірно, справді розкладатиметься швидше та завдаватиме меншої шкоди, але навряд чи досягне рівня 90 % за два роки.

Фото: Hyphyn / Dezeen