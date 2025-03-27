Український стартап розробив біорозкладне паковання з конопель та грибного міцелію

Подружжя Юлії Бялецької та Євгена Томіліна розробило біорозкладне паковання з конопель та грибного міцелію. Це легкий та міцний матеріал, дещо схожий на пінопласт, але екологічно чистий і повністю розкладається у природі.

Про це пише rfi.

Все почалося з того, що Юлія та Євген відправилися у подорож на острів Балі і на пляжі замість краси побачили величезні гори сміття, пластику, який викинуло з океану. І вони задумалися про те, що це необхідно змінювати.

Тож, подружжя почало вивчати інформацію, щоб зробити новий матеріал, який міг би бути екологічною альтернативою пластикового паковання. Адже щороку для пакування використовується 15 мільярдів кілограмів пінопласту. Це мільярди кілограмів викидів СО2 і мільярди літрів води, третина сміттєзвалищ у світі вкрито цим пінопластом.

З’ясувалося, що альтернативи, які тоді існували, не мали потрібних властивостей, щоб замінити пластик. Адже, як не крути, пластик — це міцний і зручний матеріал. Для того щоб створити новий матеріал, потрібно два компоненти: щось, що надає йому структуру, та щось, що склеює це все разом. І вони поставили собі задачу знайти два натуральні компоненти.

Спершу почали використовувати стебло конопель. В Україні є асоціації луб'яних культур, і там їм дали безплатно мішок цих стебел. Юлія та Євген почали їх змішувати із клеєм, але використання синтетичного клею призводило до реакції полімеризації, що є незворотнім процесом.

Тоді вони почали шукати інший клейовий компонент і якось побачили, що для виробництва чудернацьких дизайнерських речей використовують міцелій. Вони пішли в Інститут ботаніки, пояснили свою ідею, і науковці сказали, що це може спрацювати.

Їм виростили культуру міцелію та показали базові прийоми. Після чого подружжя пішло додому і почали змішувати міцелій із коноплями. І раптом зрозуміли, що таки щось знайшли.

Згодом вони заснували компанію S.Lab. Юлія та Євген розповідають, що бар'єр входу в цей бізнес не високий, бо компанії спершу замовляють невеликі тестові партії, але щоб мати позитивний вплив, потрібно виробляти це у великих кількостях.

Тож, подружжя почало фокусуватися на тому, щоб зробити з цього технологію. Спочатку хотіли піти традиційною дорогою і замовити обладнання в Китаї, але у них не було готових рішень. Тоді почали шукати найбільш ефективні рішення для кожного окремого етапу. Увесь час, вони інвестували свої ресурси в те, щоб розвинути саме технологію. Адже завдяки технології вони можуть не просто бути виробниками паковання, а стати провайдерами технологій і розповсюдити цей спосіб виробництва по всьому світу.

Першим клієнтом подружжя стала компанія L`Oreal, яка серйозно ставиться до екологічності своєї діяльності. До того ж вони дуже відкриті для нових стартапів. Юлія та Євген почали працювати з українським офісом L`Oreal, з яким познайомилися на акселераційній програмі від UNIT.City, яка об’єднувала корпорації та стартапи.

S.Lab. має досить невеликий дохід – до 20 тисяч євро. І це все впирається в ємність виробництва. Подружжя постійно працюємо над її збільшенням. Вони розповідають, що могли б якось реінвестувати дохід, зменшити команду або оптимізувати процеси і жити на цьому. Але тоді вони не могли б мати глобального впливу, який хочуть.

Компанія S.Lab створена у 2021 році і пропонує 100% біорозкладне паковання. Лише торік компанія запропонувала понад 50 нових різновидів паковання. Загалом за час існування S.Lab виготовила десятки тисяч одиниць паковання. Продукцією компанії цікавляться сотні клієнтів із різних країн Європи. S.Lab залучила один мільйон євро інвестицій для подальшого розвитку.

Фото: S. Lab