У США збудували ротонду з майже 7 тисяч деталей, яка світиться вночі

У місті Белв'ю у штаті Вашингтон побудували надтонку ротонду Piloti. Її спроєктувала архітектурна студія MARC FORNES / THEVERYMANY.

Про це пише Designboom.

Конструкція заввишки 7,2 метра складається з 6665 унікальних алюмінієвих елементів, з’єднаних 180 900 металевими заклепками.

Ротонда розташована на вході до міського парку Downtown Park. Її задумували як “громадську вітальню” для подій — від весіль і зустрічей до коротких зупинок під час прогулянок.

Форма споруди нагадує кілька парасольок, зібраних в одну круглу структуру. Її поверхню вкривають тисячі крихітних отворів: спершу вони були технічним рішенням для будівництва, а згодом стали елементом дизайну. Вдень отвори створюють візерунки зі світла й тіні на землі, а вночі ротонда перетворюється на ліхтар, який скеровує відвідувачів у парк.

Колони конструкції завершуються орнаментальними деталями, що додають їй плавної геометрії та забезпечують стійкість.

Фото: THEVERYMANY, Younes Bounhar / DoubleSpace Photography