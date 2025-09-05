У США збудували ротонду з майже 7 тисяч деталей, яка світиться вночі

181
Ірина Маймур
share share

У місті Белв'ю у штаті Вашингтон побудували надтонку ротонду Piloti. Її спроєктувала архітектурна студія MARC FORNES / THEVERYMANY.

Про це пише Designboom.

Конструкція заввишки 7,2 метра складається з 6665 унікальних алюмінієвих елементів, з’єднаних 180 900 металевими заклепками.

Ротонда розташована на вході до міського парку Downtown Park. Її задумували як “громадську вітальню” для подій — від весіль і зустрічей до коротких зупинок під час прогулянок.

Форма споруди нагадує кілька парасольок, зібраних в одну круглу структуру. Її поверхню вкривають тисячі крихітних отворів: спершу вони були технічним рішенням для будівництва, а згодом стали елементом дизайну. Вдень отвори створюють візерунки зі світла й тіні на землі, а вночі ротонда перетворюється на ліхтар, який скеровує відвідувачів у парк.

Колони конструкції завершуються орнаментальними деталями, що додають їй плавної геометрії та забезпечують стійкість.

Фото: THEVERYMANY, Younes Bounhar / DoubleSpace Photography

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 вересня 2025
share share
У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження Описати невимовне: яким вийшов "2000 метрів до Андріївки" Описати невимовне: яким вийшов "2000 метрів до Андріївки" Помер легендарний модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік Помер легендарний модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік У Києві створили карту, що показує відстань від зупинок до укриттів У Києві створили карту, що показує відстань від зупинок до укриттів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.