Ґільєрмо дель Торо розпродає свою колекцію жахів на аукціоні

Оскароносний режисер Ґільєрмо дель Торо виставить на аукціон частину своєї колекції предметів жахів та фентезі. Це рішення співпало з прем'єрою його нового фільму "Франкенштейн" на Венеційському кінофестивалі, пише Euronews.

Режисер об’єднався з аукціонним домом Heritage Auctions, щоб провести розпродаж скарбів зі свого архіву “Похмурий дім” — двох будинків у Санта-Моніці, де зберігалися тисячі моторошних реквізитів, ескізів, коміксів і різних диковин.

Рішення про розпродаж було прийняте після того, як лісові пожежі в Лос-Анджелесі ледь не знищили його колекцію, з якої вдалося врятувати лише близько 120 із 5 тисяч предметів

Серед найцінніших лотів:

два оригінальні малюнки Берні Райтсона до ілюстрованого видання “Франкенштейна” 1983 року

понад десяток об'єктів мистецтва з фільму “Лабіринт Фавна”

понад 40 предметів з фільмів про Хеллбоя, включно з курткою героя, яку носив Рон Перлман, та його дробовик Big Baby

Перший із трьох запланованих аукціонів, що включає понад сто лотів, розпочнеться онлайн 26 вересня. Подальші частини колекції будуть виставлені на продаж наступного року.

Зображення: Heritage Auctions