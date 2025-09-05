Ґільєрмо дель Торо розпродає свою колекцію жахів на аукціоні

118
Артем Черничко
share share

Оскароносний режисер Ґільєрмо дель Торо виставить на аукціон частину своєї колекції предметів жахів та фентезі. Це рішення співпало з прем'єрою його нового фільму "Франкенштейн" на Венеційському кінофестивалі, пише Euronews.

Режисер об’єднався з аукціонним домом Heritage Auctions, щоб провести розпродаж скарбів зі свого архіву “Похмурий дім” — двох будинків у Санта-Моніці, де зберігалися тисячі моторошних реквізитів, ескізів, коміксів і різних диковин.

Рішення про розпродаж було прийняте після того, як лісові пожежі в Лос-Анджелесі ледь не знищили його колекцію, з якої вдалося врятувати лише близько 120 із 5 тисяч предметів

Серед найцінніших лотів:
  • два оригінальні малюнки Берні Райтсона до ілюстрованого видання “Франкенштейна” 1983 року
  • понад десяток об'єктів мистецтва з фільму “Лабіринт Фавна”
  • понад 40 предметів з фільмів про Хеллбоя, включно з курткою героя, яку носив Рон Перлман, та його дробовик Big Baby

Перший із трьох запланованих аукціонів, що включає понад сто лотів, розпочнеться онлайн 26 вересня. Подальші частини колекції будуть виставлені на продаж наступного року.

Зображення: Heritage Auctions

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 вересня 2025
share share
Головну площу Венеції прикрасили 100 портретами мігрантів Головну площу Венеції прикрасили 100 портретами мігрантів Хлоя Маль: кому Анна Вінтур передає шефство у Vogue Хлоя Маль: кому Анна Вінтур передає шефство у Vogue У США збудували ротонду з майже 7 тисяч деталей, яка світиться вночі У США збудували ротонду з майже 7 тисяч деталей, яка світиться вночі У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.