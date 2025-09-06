В Україні запустили першу євроколію

В Ужгороді запустили ділянку євроколії до Чопа протяжністю 22 кілометри. Вона з’єднала місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем, повідомили в Офісі президента.

З 12 вересня з Ужгорода курсуватимуть прямі поїзди до чотирьох європейських міст — без пересадок. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті “Укрзалізниці”, а також на сайтах угорських і словацьких залізниць.

У грудні оновлять розклад, щоб поєднати ці рейси зі зручними пересадками на внутрішні поїзди, зокрема нічні.

Восени 2025 року розпочнеться електрифікація ділянки Чоп — Ужгород, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це “один із перших кроків інтеграції української залізниці до мереж ЄС”.

Наступними етапами стануть будівництво колії 1435 мм між Ужгородом і Львовом та ділянки Скнилів – Мостиська-2, яка відкриє прямий шлях від Львова до Польщі та інших країн Євросоюзу. ЄС уже виділив 76 мільйонів євро грантових коштів у межах програми CEF.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України