Кав’ярня “Каффа” на Майдані зачиняється після 27 років роботи

Кав’ярня “Каффа” на провулку Шевченка, 3 працюватиме до 20 вересня, повідомили в закладі.

Вона стала однією з перших, хто розвивав кавову культуру в Києві.

У “Каффі” нагадали, що саме тут обсмажували арабіку прямо в кав’ярні, подавали її у білій порцеляні та з фірмовими гейзерними кавоварками. Інтер’єр закладу отримав нагороду за найкращий дизайн-проєкт 1998 року.

Закриття пояснюють “нинішніми реаліями”, які не дозволяють продовжувати роботу.

Команда кав’ярні подякувала відвідувачам і зазначила, що багато клієнтів залишаються відданими “Каффі” й сьогодні.

Заклад на Подолі — “Театр кави Каффа”, відкритий у 2005 році, продовжить роботу.

