Кав’ярня “Каффа” на Майдані зачиняється після 27 років роботи

137
Ірина Маймур
share share

Кав’ярня “Каффа” на провулку Шевченка, 3 працюватиме до 20 вересня, повідомили в закладі.

Вона стала однією з перших, хто розвивав кавову культуру в Києві.

У “Каффі” нагадали, що саме тут обсмажували арабіку прямо в кав’ярні, подавали її у білій порцеляні та з фірмовими гейзерними кавоварками. Інтер’єр закладу отримав нагороду за найкращий дизайн-проєкт 1998 року.

Закриття пояснюють “нинішніми реаліями”, які не дозволяють продовжувати роботу.

Команда кав’ярні подякувала відвідувачам і зазначила, що багато клієнтів залишаються відданими “Каффі” й сьогодні.

Заклад на Подолі — “Театр кави Каффа”, відкритий у 2005 році, продовжить роботу.

Фото: “Каффа”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 вересня 2025
share share
OpenAI створить ШІ-платформу для пошуку роботи OpenAI створить ШІ-платформу для пошуку роботи У Дарницькому районі хотіли забудувати 16 гектарів лісу У Дарницькому районі хотіли забудувати 16 гектарів лісу В Україні запустили першу євроколію В Україні запустили першу євроколію Сергій Майдуков — серед ілюстраторів постера до 100-річчя The New Yorker Сергій Майдуков — серед ілюстраторів постера до 100-річчя The New Yorker
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.