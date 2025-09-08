У США створили робота-ведмедика, який вміє говорити й виражати емоції

Ірина Маймур
Американська компанія SwitchBot на виставці IFA Berlin 2025 презентувала AI Pet — пухнастого робота-ведмедика, що розмовляє з людьми, реагує на емоції та "росте" разом із власником.

Пристрій працює на двох системах штучного інтелекту: одна вбудована в робота та відповідає за мову, інша працює на серверах і забезпечує “зір”. Камери слугують “очима”, мікрофони — “вухами”, а динаміки — “ротом”.

AI Pet може показувати радість, смуток, самотність, голод чи навіть ревнощі. Емоції проявляються в зміні кольору обличчя, міміці, рухах і голосових інтонаціях. Гаджет запам’ятовує імена, обличчя, щоденні звички користувачів і навіть теми розмов. Він також уміє відповідати на запитання, співати пісні, жартувати та грати в ігри.

Корпус пристрою вкритий м’яким синтетичним хутром, а компактний розмір дає змогу ставити його на полицю чи тумбочку. Робот може крутити головою, рухати очима, нахилятися вперед і назад. Завдяки коліщаткам AI Pet під’їжджає до власника за командою.

Уночі або в режимі очікування робот переходить у “сон”, щоб економити заряд.

Опубліковано: 08 вересня 2025
